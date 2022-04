Guillaume DUPUY

Au travers de mon parcours, j'ai acquis de solides compétences dans les domaines suivants :



GENIE CIVIL ET BATIMENT

- Organisation de chantier : planning objectifs et clients, modes constructifs, prévision des besoins.

- Qualité/sécurité/environnement : PPSPS, PAQ, PPE…

- Suivi de chantier : préparation, gestion des Bureaux d’études d’exécution, livraison, levée des réserves.

- Gestion administrative du dossier marché, analyse des pièces écrites et des plans.

- Communication : rapport de chantier à la direction, rapports de réunion de chantier.



RELATIONS CLIENTS / FOURNISSEURS / SOUS-TRAITANTS

- Relations MOA, MOE.

- Consultation sous-traitants, fournisseurs et prestataires.

- Gestion des contrats de ST, de location et de prestataires.

- Suivi des TS, avenants, comptes prorata, achats, facturation.

- Réalisation des situations clients.

- Analyse des demandes : MOA, MOE, BC, BET, SPS.



GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Recrutement : encadrement et personnel d’exécution.

- Management des Conducteurs de travaux, Maîtres compagnons, Chefs de chantier et Chefs d’équipes.

- Gestion administrative : CDI, CTT, CDC, courbes d’effectif.

- Formation au suivi d’activité de chantier. Formation à chaque chantier d’un jeune au métier de CTX.



ETUDE DE PRIX

- Suivi du règlement de la consultation.

- Prévision des procédés techniques et des méthodes d'organisation.

- Prévision des coûts.

- Mise au point de mémoires techniques.

- Soutenance de projet.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion du stress

Gestion des ressources humaines

Organisation du travail

Organisation et stratégie

Organisation de chantier

Suivi de chantier

Relations clients

Génie civil

Bâtiment

Recrutement