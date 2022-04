Guillaume DURAND

Analyste Processus métier et données depuis 7 ans, plus spécialisé dans la partie IT Asset Management.

Participe à l'amélioration et à l'optimisation des processus.



Forte implication dans les projets de migration vers de nouveaux systèmes IT.

Gestion de la flotte de téléphonie mobile et reporting de données sur cette flotte de 250 utilisateurs.



Apprécie l'automatisation des tâches, utilisation de VBA au quotidien.

Forte créativité dans les outils afin de faciliter la tâche des divers projets sur lesquels je travaille.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Visual Basic for Applications

Six Sigma Green Belt

Analyse de données

Comité d'entreprise