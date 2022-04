Guillaume DURENDEAU

Ma double expérience de manager développeur commercial BtoC et BtoB me permet aujourd'hui de pouvoir répondre à un large spectre de compétences dans le développement commercial.



Garant de l’identité visuelle de la marque Orange en GSA GSS et de son leadership, le métier d’animateur régional m’a permis de développer mon expertise en techniques de management commerciales et merchandising. En effet, durant six années, j’ai animé et suivi un portefeuille d’une trentaine de magasin GSA/GSS, franchisés et propriétaires en veillant à l’application de la stratégie commerciale de la marque ainsi qu’à la bonne organisation des équipes. J’ai donc pu participer au recrutement, à l’intégration et à la formation des collaborateurs afin de garantir la productivité et la rentabilité des équipes.

Complètement investi dans cette mission, j’ai eu à cœur de monter des plans d’actions de management basés sur la formation et le coaching (3 ans de ventes en magasin de 2002 à 2005) afin d’assurer la montée en compétence de chaque collaborateur. Les actions de merchandising, la mise en place d’actions promotionnelles à travers les ratios de pilotage des ventes (panier moyen vendeurs, CA vendeurs, ventes complémentaires) ont été des éléments essentiels à l’atteinte de mes objectifs.



Depuis novembre 2011 ma deuxième « casquette » de commercial BtoB pour la société CANON m’a permis de valoriser mon sens du relationnel et du management et confirmer mes talents de vendeur/négociateur. En effet j’ai eu l’opportunité de pouvoir gérer, prospecter et détecter des projets commerciaux auprès de hauts décisionnaires (DAF, Responsable achat, directeur de structure, DSI, RSI) de grands groupes.

Je suis aujourd'hui ingénieur commercial au sein du groupe TIMCOD dans le pôle mobilité et santé. Rattaché à l'agence de Nantes, TIMCOD est spécialisé dans l'intégration de solutions informatiques mobiles. Ma mission, vous permettre d'optimiser votre fonctionnement et vos flux d'informations par la définition et la mise en place de solutions à fort retour sur investissement.



Mes compétences :

Démarche commerciale