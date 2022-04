Www.guillaumedurost.com -Array



La création de verrières est arrivée naturellement dans le parcours de Guillaume

Durost qui a toujours travaillé sur les volumes, les formes, les lignes structurées

et déstructurées.

Sa créativité plastique s’exprime pleinement à travers la réalisation de ses verrières qui synthétisent à la fois ses savoir-faire (minutie et précision du travail du verre et métallerie) et ses ambitions créatives (sculptures, formes et lignes épurées, aménagement d’espaces).

----------

Très tôt attiré par la peinture et la sculpture, qu’il a expérimenté dès le plus jeune âge, Guillaume Durost, se sent rapidement à l’étroit dans son atelier. Né de parents paysagistes, il rêve lui aussi d’explorer de plus grands espaces.

L’idée de création artistique in-situ lui est donc rapidement apparu comme une évidence.

En 1993, à l’âge de 16 ans, il quitte Dijon, sa ville natale pour suivre les enseignements du Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers de Nancy où il apprend à travailler le verre et le métal. Dans la manipulation du verre, chaque étape est décisive, toute transformation exige une maîtrise technique parfaite et une extrême précision. D’une grande richesse, il offre une palette infinie de nuances et répond à de nombreuses contraintes. C’est donc un matériau complexe qui oblige une rigueur et un savoir-faire irréprochables. Allié à l’acier plus malléable, les perspectives de créativité de Guillaume Durost s’ouvrent à l’infini.

A la suite de sa formation, son diplôme en poche, il répond entre 1998 et 2005 à des commandes publiques et collabore à plusieurs projets en tant qu’artiste indépendant. La maîtrise technique acquise, il s’en libère et considère alors le matériau comme un outil au service de sa création.

Lorsqu’il réalise les vitraux contemporains de l’Eglise de Coutansouze, il retient particulièrement le travail mené avec les associations locales luttant pour sa sauvegarde. Ses vitraux attirent de nouveaux visiteurs et le regard neuf posé sur ce monument longtemps oublié donne à sa création une dimension artistique, humaine et historique.

Depuis 2012, il réalise pour le compte de son entreprise avec l’appui de ses deux salariés, des oeuvres et structures architecturales in-situ. Restaurations et créations de serres anciennes, contemporaines, vitraux, sculptures, monuments en métal, acier, ou verre font partie de ses prestations. Toutefois, chaque projet est l’occasion d’innover et de créer de nouvelles pièces architecturales. Une canopée futuriste est actuellement en cours de réalisation pour une installation prévue en mars 2015.

Si ses savoir-faire en matière de création ou de restauration de vitraux, de serres, de verrières lui ont permis d’acquérir une certaine notoriété, il refuse les étiquettes.

Répondre à des problématiques esthétiques et environnementales par la création artistique,

telle est sa principale motivation. Pour lui, l’oeuvre est le lien entre un territoire et des hommes.

La force de ses créations singulières les rend remarquables et nous invitent à poser un autre regard sur notre environnement devenu moins familier mais porteur d’une énergie nouvelle et créative.



