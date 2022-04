Marc FAILLET

LA CCIR LIMOUSIN



La Chambre de Commerce et d’Industrie région Limousin (CCIR Limousin) est installée à ESTER TECHNOPOLE 1 Avenue d' Ester à LIMOGES.



Cet établissement public géré et piloté par des chefs d’entreprise emploie aujourd’hui une équipe d’experts au service de la perenité et du développement des entreprises du Limousin



En lien étroit avec les Chambres de Commerce et d’industrie de la Creuse, de la Haute-Vienne et de la Corrèze et en complément de leurs interventions, la CCIR agit au quotidien pour créer les conditions du développement économique.



Dans ce cadre, elle assure en partenariat avec l’Etat, le Conseil régional, la Commission Européenne, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, l'ADEME... appui et conseil aux entreprises des secteurs du commerce, de l’industrie et des services dans les domaines de :



- La stratégie,de l'innovation et de la propriété industrielle

- L’environnement et du développement durable

- L’accès à de nouveaux marchés et de l'international

- L’intégration au marché unique Européen

- la valorisation et le développement des services à l'entreprises



Elle participe également activement aux grands chantiers sur lesquels le réseau consulaire se mobilise : Création et transmission d’entreprise, management et gestion des ressources humaines, aménagement du territoire et développement des infrastructures..



La CCIR interlocuteur naturel des exécutifs régionaux est aussi un espace d’animation et de projet au sein duquel le réseau des CCI mutualise et renforce son expertise pour proposer de nouvelles solutions et de nouveaux services en réponse aux défis auxquels les entreprises et les territoires sont confrontés.



