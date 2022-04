Guillaume DURU

PROFIL PROFESSIONNEL



• Motivé à gérer et à développer de manière optimale un commerce.



• Gestion de tous les aspects, des commandes, des comptes aux recrutements.



• Sens de la communication, à l’écoute des clients et des collaborateurs



• Manager énergique et autonome doté de plus de 10 ans d’expérience. Efficace et enthousiaste avec de très bonnes connaissances dans le domaine de la restauration. A l’aise avec les opérations de grande envergure.



Mes compétences :

Dynamisme

Détermination

Gestion

Ambition

Développement commercial