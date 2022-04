Guillaume EL ANDALOUSSI

Au cours de ma formation et de ma carrière militaire j'ai pu développer un profil atypique et généraliste que je compte aujourd'hui mettre à profit pour me lancer un nouveau challenge.



Pour cela je vais m'appuyer sur une grande polyvalence et une facilité d'adaptation, un sens développé du management humain et opérationnel et des compétences dans l'élaboration et la conduite de projets.





Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion de projet