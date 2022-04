Benoit SAINT-PAUL

6 Bonnes raisons pour recruter un militaire



Il existe plusieurs bonnes raisons d’embaucher un ancien militaire. Ils possèdent des qualités très rares inhérentes à leur ancien métier et des compétences qui peuvent devenir de réels atouts pour une entreprise :



La résistance au stress, qui passe par le goût de l’effort, et l’exposition récurrente à des situations hors-normes (l’opex, notamment)

Les militaires disposent de qualités qui sont immédiatement reproductibles, transférables et adaptables à la vie de l’entreprise.

L’armée est, à l’instar de la vie civile, un immense réservoir de valeurs et de talents humains opérationnels, accoutumés à satisfaire des objectifs dans des conditions souvent exigeantes avec un souci de haute qualité dans un espace temps que nul entrepreneur n’oserait demander à son personnel.

Ces anciens militaires, selon des témoignages éprouvés, sont particulièrement productifs. Formés à la prise d’initiative rapide, ils apprennent vite. Un sentiment d’utilité les anime et ils ne perdent pas de temps à s’affirmer positivement dans les équipes en place.

Le dépassement de soi, le dévouement et la constance dans l’effort en font rapidement de bons professionnels. Un des points particulièrement utiles à l’entreprise est leur disponibilité et leur motivation.

Habitués au travail d’équipe, leur esprit collectif et aussi leur respect envers autrui en font des collaborateurs sympathiques et personnels pleins de ressources.

L’énergie avec laquelle ils abordent leur travail laisse un sentiment positif dans leur entourage.



Il ne faut pas oublier certaines valeurs que les militaires peuvent avoir acquises et pouvant être très bénéfiques à toute entreprise. Don de soi, respect d’une certaine hiérarchie, souci du compte-rendu, habitude de travailler sous stress, esprit d’équipe… Ce sont des valeurs de plus en plus rares au sein de l’entreprise et pourtant fondamentales.



