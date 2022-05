Paul GALAN

Technico-commercial de la société Distelec.



Distelec est une société familiale multicarte, faisant la promotion de produits électriques depuis 1972.

Elle compte actuellement 3 cartes en exclusivitées sur un large secteur géographique (Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon).



Nous sommes continuellement à la recherche de nouveaux clients et de fournisseurs.



Mes compétences :

Vente en btob

Prospection

Élaboration de cahier des charges

Analyse fonctionnelle et technique

Test utilisateur

Ergonomie logicielle