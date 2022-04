Guillaume ENDERLIN

Pharmacien / Master Ingénierie Pharmaceutique



Preformulation. Formulation et caractérisation de formes solides et liquides (comprimés tous types, gélules, capsules molles, sirops, solutions, gel...).

Gestion de projets (coordination des différents services du R&D).

Quality by design, Design of Experiments, plan de mélange.

Développement et validation de procédé (liq. et solides).

Transfert de technologies et support à la production, documentation.

Rédaction de la partie 3.2.P. de CTD.



Thèse: Le Pelliculage dans l'industrie pharmaceutique.



Formulation / Procédé / R&D



Français / Anglais / Allemand courant.



Mes compétences :

Formulation

Pharmacien

Process

Recherche

Validation