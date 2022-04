Guillaume ENGEL

Graphiste professionnel indépendant spécialisé dans le print.



Plus de 15 ans d'expérience dans l'édition, la publicité et la presse à Paris en tant que graphiste indépendant ou cadre journaliste rédacteur-graphiste pour des sociétés telles que :



Orange • la "Société Française de Revues " • Safran • les "Editions Grafocarte " • Stihl • Média Une

les "Editions Larivière" • l' "Ecran Fantastique" • "Juste pour rire"...



Aujourd'hui installé à mon compte,je mets à votre service mon expérience et mon professionnalisme

pour la création et la réalisation de tous vos documents print (presse - magazines - flyers - brochures - affiches -- catalogues - rapports d'entreprises - publicités - couvertures de livres - invitations - cartes de visites etc... ) mais aussi pour de l' événementiel , des conseils en communication, créations de chartes graphiques ou encore identité visuelle.



Mes compétences :

Édition

Infographiste

Maquettiste

Maquettiste pao

PAO

Presse

Print

Quark Xpress

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Acrobat