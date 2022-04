Guillaume ENGUILABERT

Informaticien de formation initiale, j’ai eu une prise de conscience lors d’un tour du monde avec mon épouse et j’ai donc décidé de me reconvertir et de m’investir totalement dans les problématiques environnementales afin de m’épanouir dans ma carrière professionnelle. Mes études universitaires ont été l’occasion d’assimiler un enseignement transversal dans le domaine de l'environnement, complété par un stage de 6 mois dans un bureau d'étude. Je m'oriente principalement vers les métiers de chargé d'étude en environnement (généraliste) et cartographe SIG



Mes compétences :

SQL

Microsoft Access

Matlab

C Programming Language

Python

MapInfo

QGIS

SIG

Office

Environnement

ArcGis

Cartographie