Guillaume ERRAUD

Fort d'une expérience de plus de 10 ans chez l'annonceur et en agence, j'ai su dévolopper mes compétences en création graphique dans les domaines du Marketing Opérationnel (multi-canal) et de la Communication :



- Maîtrise de la chaîne graphique (appel d’offres, brief créatif, validation BAT, contrôle, livraison).

- Maîtrise des logiciels de création (Illustrator, Indesign, Photoshop, Flash, HTML, CSS, iMovie, After Effects)

- Gestion de projet (planning management, coordination des agences et des équipes internes, approche BtoC et BtoB).

- Gestion des budgets (suivi mensuel par poste, prévision annuelle pour l’exercice suivant, allocation des ressources).

- Management (recrutement, formation et encadrement).



Mes compétences :

Conception

Web design

Commercialisation

Marketing

Web

Graphisme

Sponsoring

Management

Gestion de projet

Communication