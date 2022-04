Guillaume EYRAUD

Notre société ERM (Etudes&Réalisations Multimatières) souhaite vous apporter un maximum de réponses à vos besoins en mobiliers et pièces pour la communication et l'industrie.

Notre parc machine intégré nous permet de répondre à vos projets, de la découpe avec centre d'usinage, pliage, collage, assemblage, formage jusqu'à l'impression et la peinture...pour des pièces finies ou qui s'intègrent dans vos environnements (produits, machines, agencement...)



Visitez notre site internet:Array



Pour la communication: fabrication de mobiliers, présentoirs, PLV, trophées, chevalets, et signalétiques.



Pour l'industrie: fabrication de capots, carters, coffrets de protection informatique & d'étiquetage, stations de travail informatique mobiles, et pièces techniques pour tous les environnements (Agro-alimentaire, logistique, pharmaceutique, zone froid et grand froid, zone soumise au lavage, aux projections...)



Nos objectifs: Vous satisfaire en réalisant des produits de qualité et en vous faisant gagner du temps!



Mes compétences :

Création