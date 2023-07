Sylvaine TAGAND

C'est au service de grandes groupes multinationaux que s'est construite mon expérience de l'assistanat de direction trilingue, français, anglais, italien, allemand pour le compte de dirigeants d'entreprises de secteurs d'activité variés.



Afin de mieux appréhender les enjeux de d'entreprise et en comprendre les fonctions clés, j'ai suivi une formation en gestion et management d'entreprise auprès d'EM LYON et j'ai obtenu en 2010 un diplôme de responsable d'Unités Opérationnelles de niveau 1 (équivalent Master reconnu RNCP)



En 2012 j'ai du me délocaliser vers un nouveau bassin d'emploi, le Chablais et l'arc lémanique (grand Genève), pour rapprochement familial. Arrivée à 58 ans dans ce bassin d'emploi, j'ai du entreprendre une reconversion professionnelle pour m'adapter à l'offre locale et à mon statut de senior. J'ai donc entrepris de mettre à profit mes connaissances linguistiques et j'ai préparé et obtenu un diplôme de formatrice en anglais auprès de l'Université Stendhal de Grenoble. Cette reconversion m'a permis de poursuivre une activité professionnelle partielle en animant des sessions de cours d'anglais pour enfants et adultes.



Totalement mobile je reste aujourd'hui en recherche active d'opportunités, en adéquation avec mes compétences, dans le bassin lémanique ou dans le Rhône.



Mes compétences :

Animation de formations

Assistanat de direction

Gestion des ressources humaines

ITALIEN

Traduction anglais français

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3