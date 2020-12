Ingénieur en Mécanique des Fluides, Hydraulique et Energétique depuis 1988 (ENSEEIHT HY88), j'ai accumulé plus de 30 années dactivités et d'expériences au sein de divers bureaux détudes et centres de recherche dans différents secteurs industriels à l'international.

Détails :

https://philippeloiseau.pagesperso-orange.fr/Carriere_FR/Presentation_carriere_Philippe_LOISEAU_FR.pdf

https://philippeloiseau.pagesperso-orange.fr/Carriere_ENG/Career_presentation_Philippe_LOISEAU_ENG.pdf



Jai ainsi plus de 20 ans dexpérience de directeur technique et de chef de projet.

Jai ainsi déjà exercé et démontré mes aptitudes à dynamiser des équipes et à conduire avec succès des projets innovants vers des transferts de technologie et des applications industrielles dans le respect permanent de la qualité, des coûts, des délais, de la sécurité et surtout de l'environnement.



Pour plus de détails, visitez aussi la page suivante :

Page perso :

http://philippeloiseau.pagesperso-orange.fr/

fr.linkedin.com/in/philippeloiseau

CV : https://philippeloiseau.pagesperso-orange.fr/CV/CV_Philippe_LOISEAU_FR.pdf

Résumé de carrière : https://philippeloiseau.pagesperso-orange.fr/Carriere_FR/Presentation_carriere_Philippe_LOISEAU_FR.pdf

(Des versions en Anglais sont aussi disponibles aux adresses suivantes :

https://philippeloiseau.pagesperso-orange.fr/CV/CV_Philippe_LOISEAU_ENG.pdf

et https://philippeloiseau.pagesperso-orange.fr/Carriere_ENG/Career_presentation_Philippe_LOISEAU_ENG.pdf)



Mes compétences :

Mécanique des Fluides

Modélisation numérique

Energétique

Thermodynamique

Acoustique

Thermique

Énergie renouvelables

Simulation numérique

Gestion de projet

Direction technique

Photovoltaïque

Éolien

Production énergie électrique

R&D

Ingénierie

Energie solaire

Traitement du Signal

Antennes et propagation