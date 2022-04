Guillaume ESNAULT

Mettre la relation client - entreprise au centre de nos préoccupations est devenu prioritaire.



Pour ce faire, j'ai développé mes compétences grâce à de solides expériences dans la distribution au sein de structures opérationnelles.



Je connais les qualités requises pour être performant dans la participation au pilotage d'un centre de profit :



- Gestion rigoureuse et orientée rentabilité

- Respect des budgets

- Fixation d'objectifs ambitieux

- Anticipation et gestion des conflits sociaux

- Transmission des exigences aux collaborateurs

- Formation et suivi des entrants et évolutifs

- Suivi et animation d'un pôle caisse

- Pilotage d'un SAV

- Organisation d'un IG

- Suivi de la démarque



Manager particulièrement orienté résultat et très entreprenant, je suis capable de me positionner comme un collaborateur évolutif et aucunement limité dans la gestion des missions confiées.



Mes compétences :

Formateur

Management

Distribution spécialisée

SAV

Caisse

Sécurité

Logistique