Guillaume ESNAULT

Après six années d'apprentissage, dont trois dans l'électricité de l'industrie et du bâtiment au sein du groupe Vinci Energies, ainsi que trois dans l'électricité des télécommunications dans l'entreprise Alcatel-Lucent International , je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi en Île de France.



Autonome, dynamique et polyvalent, je souhaite dans les années futures, travailler en tant que Chargé d'affaires dans l'électricité du bâtiment et de l'industrie. Je serai disponible à partir de Septembre 2014.







Mes compétences :

Solid Edge

Optima

NetBeans

Matlab

Caneco

Autocad