Guillaume ETIENNE

Etudiant en première année de BTS Comptabilité et Gestion après un Bac scientifique , je prépare un brevet de technicien supérieur afin de devenir futur comptable.Je suis à la recherche d’un stage, afin de me sensibiliser au milieu du travail tout en acquérant une expérience professionnelle.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

