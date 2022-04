Guillaume ETIENNE

J’oriente mes choix de vie dans le but de devenir à moyen terme responsable d’un pôle Achat . Je désire mettre ma soif de connaissance au service d’une carrière qui à plus long terme me conduira à des postes de direction des Achats - Logistiques au sein d’une entreprise internationale.



Je suis d'un naturel proactif et curieux autant je suis aussi rigoureux, inventif et pragmatique. J' avoue un plaisir particulier à l’évaluation et à la résolution de problèmes . Le principe d’amélioration continue en entreprise représente pour moi un fondement de la réussite.



J’ai développé grâce à mon cursus différents types de compétences variées mais très complémentaires.

• Commerciale avec création, développement et entretien d’un portefeuille client.

• Gestion, des achats, de la Supply Chain, de la conduite de projet, de la conduite du changement.





Mes compétences :

Audit

Acheteur

Management d'équipe

Techniques d'analyses

Benchmarking

Techniques commerciales

Logistique et transport

Approvisionnements

Achats

KPI's

Animation commerciale

Kaizen