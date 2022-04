Reynald VALETY

Lors de mes différentes expériences, j'ai montré ma capacité à m'adapter à un nouvel environnement en faisant preuve de curiosité et d'investissement dans mes nouvelles fonctions. Mes capacités relationnelles m'ont toujours permis de m'intégrer rapidement aux équipes de travail.



Je suis toujours prêt à m'impliquer dans de nouveaux projets, ce qui m'a permis d'acquérir divers expériences, aussi bien personnelles que professionnelles, et de réaliser un travail de développement personnel pour mieux me connaître et améliorer mon travail.



Mon aptitude à apprendre de nouvelles langues et mes diverses expériences à l'étranger me confèrent un profil international. Aujourd'hui, je souhaite trouver une entreprise où mes différentes compétences métiers et personnelles puissent être utilisées.



Mes compétences :

Approvisionnement

Logistique

Amélioration continue

Achats

Planification

Lean IT

ERP