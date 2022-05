Sandro DE GRUTTOLA

De métier l'usinage de précision en commande numérique et traditionnel de petite et grande dimension, Taillage d'engrenage,Rectification,

Dessinateur

et conception en D.A.O 3D,gestion et pilotage de logiciels de C.A.F.O. 2D et 3D, formation Technico-Commerciale expérience acquise 13 ans, formation dans le contrôle de pièces nucléaire expérience 6 ans,

Gestion et Management d'une entreprise, expérience 13 années.



Mes compétences :

L'USINAGE

Commerciale terrain

Gestion de production

Management

Conception

Contrôle qualité

Sport de haut niveau