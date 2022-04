Guillaume EUVRARD

Prestations mathématiques pour l'industrie.



Un outil informatique pour l'apprentissage et l'évaluation statistiques de relations d'influence.

Des développements personnalisés.



Types de prestations :

- Calcul statistique, apprentissage automatique, modélisation,

- Enseignement et formation.



Des applications variées :

- Chemiométrie : analyse et comparaisons de chromatogrammes bidimensionnels,

- Ophtalmologie : interprétation de signaux et de vidéos rétiniennes,

- Biologie : traitement de données transcriptomes pour la découverte de réseaux de régulation génétique,

- Finance : dépouillement et analyse des carnets d'ordre sur les marchés d'actions,

- Industrie : modélisation et diagnostique de processus industriels.







Mes compétences :

R&D

MATLAB

Traitement de données

Traitement d'images