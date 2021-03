Guillaume EXER

Www.exer6.fr



MOTION DESIGN

- Création de Digital Média & Motion Design



INFOGRAPHISTE

- Création d'identité visuelle, logos, plaquettes, brochures, documentations, pdf interactifs.

- Web design.



POSTPRODUCTION

- Habillage de programmes vidéo et multimédia.

- Compositing

- Animation 2D, titrage



PRISE DE VUE

- Photographe, presse et studio.

- Prise de vue vidéo



MULTIMEDIA

- Montage vidéo (Avid, MediaStudio Pro, Première)

- Encodage audiovidéo

- Authoring CD, DVD et BLURAY (Conception et création de l’arborescence et de l’interactivité)



Spécialités : Motion designer, conception, création, réalisation et exécution de Digital Média.

Résolument multimédia



Mes compétences :

Informatique

Animation 2D

Interactive design

Infographiste

Photographie

Video

Habillage TV

Site internet

Webdesign

Communication

Cinéma

Identité visuelle

Graphisme

Freelance

Production

Multimedia

After effects