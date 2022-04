Guillaume FABBRI

Voilà maintenant cinq ans que je me bat pour trouver un emploi, depuis la fin de mon service actif dans l'armée, dans tout et n'importe quel domaine pourvu que je puisse travailler, mais rien à faire.

Après avoir absolument tout perdu, je ne désire plus qu'une seule chose : bosser en déplacement.

Quitter le pays afin de me reconstruire.

Je recherche actuellement un travail dans le domaine du forage pétrolier. J'ai commencé à démarcher en vue d'une éventuelle formation. Cependant, tous les conseils sont bon à prendre et je prendrai soin de bien les étudiers afin d'atteindre mon seul et unique but : devenir foreur.



Mes compétences :

Production industrielle

Transport

Maintenance industrielle