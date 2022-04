Guillaume FACHES

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo,



Je suis responsable bureau d'études dans une entreprise de serrurerie/métallerie et charpente métallique, Mon poste consiste au management technique et humain, conception/optimisation (calculs + dessins), recherche de solutions techniques, économiques, dans le respect de la qualité et des normes.

sur des ouvrages métalliques, dans le domaine du logement, bureau, industriel et agricole.

dans le cadre de mes fonctions, je suis également amené à effectuer des chiffrage de projets et divers achats.

Mes compétences s'étalent du chiffrage d'affaires, à la conception, du suivi chantier jusqu'à la livraison au client.



Mes compétences :

Conception

Calcul de structure

Suivi de chantiers

Achats

Gestion de projet

Étude de prix