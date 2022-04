Guillaume FADE

Après avoir fait un BTS Muc j'ai décidé de prendre une année sabbatique afin d'aller parfaire mon anglais en Australie. Après 4 mois de cours d'anglais je suis parti en "Trip" afin de mettre en application ce que j'avais appris.



A mon retour en France j'ai repris en CDD de collaborateur d'agence en assurance.



Je suis ensuite rentré dans la cuisine dans un magasin Mobalpa et j'ai effectué toute ma formation au sein du groupe Fournier avec le stage NVC (nouveau vendeur concepteur).



A la fin du stage j'ai repris mes études pour faire une licence responsable développement commercial en alternance toujours au sein du même magasin Mobalpa.



Ma licence terminée je suis allé me faire une expérience dans un magasin du même nom, mais en changeant de zone géographique où la concurrence y est plus forte, après une mutation dans un magasin Socoo'c je retourne dans mon premier magasin formateur.



Magasin dans lequel je vais prendre plus de responsabilité au niveau back office.



Mes compétences :

SAV

Métreur

Vente

Conception

Microsoft office, insitu