Guillaume FARINOTTI

En recherche active d'opportunités en controlling opérationnel, je souhaite aujourd'hui m'impliquer dans le développement d'une entreprise en mettant en avant mon expertise métier, mon enthousiasme, mon gout des contacts et du travail en équipe.



Construire des budgets, analyser la marge des produits vendus, trouver des axes d'économies pour améliorer la rentabilité d'une structure, créer des indicateurs pertinents pour piloter un réseau, voici quelques-unes des compétences que j’ai acquises au cours de mes 13 années d’expérience dans le contrôle de gestion opérationnel.



Polyvalent, j’ai commencé ma vie professionnelle en m’investissant dans un projet de création d’entreprise : O2 – Home services (services à la personne). J’ai ensuite rejoint les laboratoires pharmaceutiques ABBOTT comme contrôleur budgétaire de la Division Diagnostic puis comme contrôleur de gestion. On m’a aussi confié la globalité du contrôle de gestion de la Division Moléculaire. Mon activité s’est élargie avec la gestion de projets, notamment l’analyse de la profitabilité de nouveaux clients et la réorganisation de la logistique et du recyclage des automates en fin de vie. En 2013 j'ai rejoint la société Residalya qui gère 28 établissements accueillant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) et 2 crèches. J'y occupe le poste de contrôleur de gestion réseau (CA 80 M €). Outres mes responsabilités de reporting, d'analyse des résultats et d'animation des process budgétaires, j'ai un rôle de conseiller auprès des directeurs pour les questions financières.





Ces différentes expériences m’auront permis de développer des compétences fortes :

• La capacité à suivre des clôtures mensuelles et effectuer le reporting des données comptabilisées.

• La construction de budgets, leur suivi et la proposition d’actions correctives en cas d’écart

• Le pilotage de projets financiers ou opérationnels

• La rédaction de procédures et le contrôle de leur respect (audit interne / SOX)

• La présentation des résultats mensuels en comité de direction

• La gestion d'organisations multi-sites (réseau)





Et d’évoluer dans un contexte international avec des interlocuteurs variés, des financiers, des directeurs, des opérationnels,des institutionnels, des fournisseurs, des clients ...



J’envisage le rôle de contrôleur de gestion comme celui d’un partenaire des opérationnels et d’un conseiller de la direction.



