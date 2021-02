Guillaume FAUCHEUR

Bonjour,



De formation développeur web, j'ai une très forte motivation pour le domaine du développement.

J'aime développé des applications / sites et apprendre de nouvelles technologies quelque soit la technologies utilisés.

Toutefois j'ai une préférence pour le Python et PHP.



Ma vision du développement est d'essayer de faire un code générique est extensible qui permet de suivre les évolutions perpétuels des demandes.



Ma philosophie est de dire que tout est possible, cela n'est que question de temps.



Mes compétences :

C / C++

JAVA

PHP / MYSQL

Python

XML / XSLT

Développement informatique