Guillaume FAUVELLE

Actuellement responsable d'opérations immobilières dans le logement social.

Prospection foncière, réalisation et suivi du montage financier, technique et administratif d'une opération de construction, suivi des études de la phase diagnostic jusqu'au DCE, conduite d'opérations allant jusqu'à la garantie de parfaite achèvement. Différentes natures d'opérations, démolition de bâtiment, réhabilitation de logements en site occupés, de la production en acquisition/amélioration ainsi qu'en neuf, etc.



Mes compétences :

Conduite de chantier

Gros oeuvre

Second oeuvre

Montage d'opération

Conduite de projet

Chargé d'opérations