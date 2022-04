Guillaume FAYOLLE

Etant pleinement convaincu par les capacités des terminaux mobiles à optimiser et à améliorer le quotidien des professionnels, les dirigeants de Nouveal ont créé une nouvelle société de services dédiée aux entreprises et au monde des professionnels.

Ainsi, l'équipe dirigeante, ayant une excellente connaissance du monde des ESN et bénéficiant de plus de 15 ans d'expérience, sait que les projets mobiles ne se traitent pas comme les « autres » projets informatiques.

A ce jour, les sociétés de services dites conventionnelles proposent des prestations dans l'univers de la mobilité par extension des services qu'elles proposaient dans le monde du développement applicatif. A l'opposé, ces dernières années ont vu émerger de nouvelles entreprises qui, surfant sur la vague technologique, ont proposé des services de réalisation d'applications mobiles aux entreprises, sans toutefois pleinement maîtriser le cycle de vie des projets.

Ainsi, Nouveal se veut être une société réunissant le meilleur, en associant le respect du cycle de vie des projets informatiques et la qualité de fabrication par implication sur le métier des clients, les fonctionnalités à valeur ajoutée, l'ergonomie des logiciels, les spécifications et les tests.

