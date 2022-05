Stéphane VAUVERT

Mes Connaissances Informatiques



- Serveur LDAP

OpenLDAP

Critical Path Directory Server CPDS (4.x,5.x)

Sun One Directory Server (5.x)



- Gestion d'identité

Meta-annuaire Critical Path CPMDS (3.x , 4.x,5.x)

Calendra Directory Manager de BMC SOFTWARE (5.0)

Cognitum 7.x De It Concept (upgrade of Calendra)



- Langages

Perl

Python

Java

SQL



- System

Microsoft Windows (2000,XP)



