Guillaume FICHET

Passionné par les médias et les nouvelles technologies de communication, je cherche à diversifier mes compétences de technicien audiovisuel à travers la formation de Documentaliste Multimédias à l'INA.

Je souhaite trouver ma place dans ce métier de plus en plus indispensable dans un monde où la production de documents sur tous les supports est de plus en plus foisonnante.





Mes compétences :

Enregistrements audios

Montage audio

Montage vidéo

Audiovisuel

Captation vidéo

Dématérialisation / Numérisation

Technique Doublage

Travaux techniques audiovisuels