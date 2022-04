Guillaume FINAUD

Vous avez un besoin en web marketing, développement web je peux vous apportez des solutions.

Après une formation ou j'ai acquis les bases du développement Web ( HTML, CSS , PHP, JQUERY, WORDPRESS , PRESTASHOP). Par volonté de progresser et de me perfectionner j'ai décider de réaliser une alternance dans ce milieux. Si vous vous reconnaissez dans votre besoin n'hésitez plus et rencontrons-nous !



Mes compétences :

Commerce international

Négociation commerciale

Études marketing

Développement commercial

Requirements Analysis

PrestaShop

Apple Mac

Bootstrap

Cascading Style Sheets

HTML5

JavaScript

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows

Microsoft Word

Personal Home Page

SQL

WordPress

jQuery