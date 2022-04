Guillaume FISCHER

Epicurien de nature, j'ai toujours voulu allier mes passions à mon parcours professionnel.

Cela m'a permis de tirer le meilleur de chaque expérience et de m'orienter au mieux dans les choix que j'ai eu à faire.



Occupant actuellement un double poste d'assistant Marketing & Web et de responsable de rayon Vins et spiritueux, je m'intéresse également au sport, dont le football, mais aussi à la gastronomie, aux voyages et au cinéma.



Je suis quelqu'un de très ouvert, ainsi je me ferrais une joie d'échanger sur mon métier, mes passions ou mes ambitions professionnelles.



Mes compétences :

Relations clients

Fidélisation client

Dialecte Alsacien

Suivi clientèle

Vente-conseil

Techniques de vente

Marketing opérationnel

Études marketing

Marketing produit

Marketing direct

Marketing stratégique

Adobe Photoshop

Distribution

Communication

Communication événementielle

Web design

Web marketing

Marketing réseaux sociaux