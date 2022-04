Guillaume FLACHON

Technicien Supérieur en Audiovisuel.

Pratique de l'anglais

gestion des projets



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



2006-Aujourd’hui BT PS France –



Chargé de déploiements de systèmes audiovisuel.

Déploiement de différents systèmes audiovisuel.

Conseil en systèmes chez nos différents clients.

Conception d’architectures de système audiovisuel et automatisme.

Gestion de projets sur le terrain pour les opérations division médical.

Formations techniques chez nos clients (système Communication Audiovisuel Dynamics, système de production)

Maintenance et assistance d’exploitation de système audiovisuel .

Mise en place de solutions(Automate de gestion des périphériques audiovisuel et domotique)

Gestion post-sale chez les clients audiovisuel.

Expérience dans recherche de nouveaux clients Mise en œuvre d’architecture d’Automate, Programmation de centrales Crestron .

Programmation de centrales RTI.

Programmation de centrales EXTRON

• Typologie de client :

Rothschild & Cie Banque d'Affaires (déploiement de systèmes visioconférence en europe)

NEXANS HQ (déploiement de systèmes vidéo pour ca communication interne et externe, visioconférence)

NHC Strasbourg : (déploiement du système audiovisuel 19 salles d’opération intégrées en vidéo, audio et Automatisme)

Juniper Networks (déploiement de systèmes audiovisuels)

Galderma R&D (déploiement de systèmes de visioconférence)



2004- Intérim – technicien d’installation chez INS (http://www.inseurop.com ).

2003- Pigiste – technicien son pour des événements divers.

2002- Univ. Nice: St-Jean d'Angély (http://portail.unice.fr/jahia/page10223.html ) – régisseur (poste de vacataire) des amphithéâtres audiovisuel

Chargé de la réalisation technique des cours magistraux aux amphis (captation vidéo et audio).

Chargé de la réalisation technique des événements aux amphis (captation vidéo et audio) concerts et conférences.



DOMAINES DE CONPETENCE



Réalise des installations et la mise en route des équipements.



Gère : les dossiers techniques (conception, réalisation, validation)

Conception : synoptique d’installation audiovisuelle, abaque de diffusion audio et vidéo (MS visio)

Réalisation : plan de management de projet, plan d'action (MS projet)

coordination d'équipe sur le térrain (brevet élémentaire de secouriste)

Validation : présentation de projet et soutenance technique (MS PowerPoint)



Déploiement des équipements électroniques et des applications Informatiques



Commercial conseil et relation public.

FORMATION

2010 Formation Dalles tactile EXTRON

2009 Formation Intégration Disigner (RTI remote système).

2009 Formation Digital média (les normes HD HDMI).

2008 Formation Extron: automation system.

2008 Formation Réseaux TCP IP.

2007 Formation à la programmation des automates Crestron



2003 Concours d’entré de l’Institue National Audiovisuel « louis Lumière » en seine saint Denis.

2001 Ecole supérieure de l’audiovisuelle de Nice (ESRA).



1999 Bac Professionnel Force De Vente.



DIVERS



Anglais Utilisé en milieu professionnel (lu, parlé)

Musicien.



Mes compétences :

Audiovisuel

Crestron