Guillaume FLAVIGNY

En recherche active, je suis diplômé d'une école d'ingénieur en agriculture, spécialité en gestion d'entreprises. Je souhaite trouver un emploi qui me permette de pouvoir prendre des responsabilités et de m'épanouir professionnellement. J'ai trois principes professionnels, qui sont l'échange, l'excellence et l'efficience. A travers mon parcours, j'ai toujours souhaité privilégier l'humain, je souhaite pouvoir évoluer dans un environnement sain et dynamique. De nature entreprenante, je recherche une entreprise prête à me faire confiance pour ma capacité d'adaptation, d'apprentissage et de prise de décisions.



Mes compétences :

Microsoft office

AFPS

Permis de conduire B