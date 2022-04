Guillaume FLECK

J'aimerais intégrer un bureau d'étude afin d'évoluer dans une équipe (ingénieurs, commerciaux, graphistes) et ainsi produire l'objet répondant au mieux au cahier des charges, mais aussi aux attentes des utilisateurs. Je suis d'un naturel sérieux et intéressé, toutes expériences et conseils sont autant davantage à utiliser dans mon futur. Le travail en groupe ainsi qu'en relation avec des personnes d'autres domaines me parait très important surtout dans le cadre de la recherche et le développement de nouveaux produits. Le design est une fusion de la raison scientifique avec l'esthétique. Il permet ainsi d'envisager et de construire l'avenir en incarnant une mise en forme de l'idée, par l'exploration des possibilités techniques. Dans ce sens, je porte une grande importance aux matériaux ainsi qu'au procédés de fabrications qui sont l'essence même du produit.



Mes compétences :

Machines outils

Prototypage

Dessin industriel

Dessin

CAO

Dessin technique

Rhino3d

SolidWorks

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

