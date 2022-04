Guillaume FOLIOT

16 ans d'expérience dans l'immobilierr d'entreprise, 4 métiers exercés au service des utilisateurs pour les conseiller sur leur stratégie ou sur leur gestion immobilière, au service des investisseurs pour évaluer au plus juste leurs actifs et les aider à prendre leurs décisions d'investissement, une expérience internationale au Corporate Services de CBRE comme régionale dans le pilotage du réseau de Bourdais.



Une expérience riche des hommes et des femmes qui m'ont encadré ou que je manage, comme de ceux avec qui je travaille ou que je sers aujourd'hui.