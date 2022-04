Guillaume FOLIOT

Après une première partie de carrière dans l'univers marchand, j'ai acquis de nombreuses compétences en matière de management, de gestion et d'accompagnement.

J'ai désormais fait le choix de m'orienter vers un univers proche de mes valeurs liées au respect, de solidarité et de dignité pour tous afin de rejoindre les structures sociales et médico-sociales.

J'ai mis en en œuvre toute une longue démarche pour intégrer le Master 2 en Management des Organisations Sociales à l'IAE de Caen tout en me formant professionnellement à la Direction d'un établissement médico-social sur 2016-2017.

Désormais, je souhaite partager l'ensemble de mes compétences acquises et transposables dans l'univers social.



