Guillaume FONTEIX

En fin d'études, principalement axées autour du commerce, du marketing et de la communication, j'ai co-créé une société de location de mobiliers événementiels DECOROOM.



Decoroom est spécialisé dans la location de mobilier événementiel et l’aménagement d’espaces éphémères. Nous vous proposons à la location une gamme originale et innovante de plus de 500 références reposant sur 5 univers singuliers : Eco-durable, Lumineux , Design et lounge, Classique, Foire et salon. Nos ateliers de menuiserie, peinture et confection sont à votre service pour la création sur mesure d’un produit ou adapter spécifiquement l’un d'entre eux. Mais Decoroom c’est avant tout un état d’esprit basé sur le service client, la proximité, la qualité des produits et de la logistique.



A l'image de ses collaborateurs, Decoroom base ses relations sur l'échange, la convivialité et la confiance.

www.decoroom-design.com



