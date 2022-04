Guillaume FOUCART

15 ans d’expérience commerciale en agence de communication dont 5 ans en tant que Directeur de clientèle / Directeur Conseil.



Communication BtoB et BtoC :

Activation de marque ON et OFF / CRM.



Dispositifs Multicanal ON et OFF:

Marketing opérationnel, Communication Mass média / Marketing Direct, Médias sociaux, Marketing mobile et digital. Réflexion des dispositifs en 360° et en interactivité complète.









Mes compétences :

Communication externe

Promotion des ventes

Stimulation force de vente

Fidélisation / Conquête

Marketing opérationnel

Evènementiel/ Relations Publiques

Gestion de projets

Conseil

Recommandation stratégique

Publicité