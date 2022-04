Guillaume FOURÉ

ADOMIA est une société en développement qui est spécialisée dans la rénovation de l'habitat auprès des particuliers (Menuiseries -Isolation - Chauffage )



Rejoignez un réseau d'exigence et porteur dans le domaine de la rénovation de l'habitat.



Forts de notre succès et de notre expérience , nous recrutons dans le cadre de notre développement Commerciaux (H/F)



Poste :



* Vous proposez notre savoir-faire ainsi que notre expertise aux particuliers que vous rencontrez et prospectez



Profil :



Vous aimez convaincre, avez un réel sens du relationnel et êtes dynamique et enthousiaste.

Homme ou femme de terrain, vous êtes animé par un esprit de challenge et de réussite.



rémunération



CDI

Fixe 1 340 + % CA + Primes + frais.

Activité du lundi au vendredi

Formation produit

Accompagnement terrain avec chef des ventes



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access