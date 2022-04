Actuellement en poste chez METI logiciels et services, je suis ouvert à toute proposition professionnelle.





***Compétences informatiques***



- Programmation :

- procédurale : C, Cobol,

- orientée objet : Java

- Web : HTML5, CSS,JSF, JavaScript



- Bases de données :

- Oracle, MySql

- SQL et PL/SQL



- Concéption/Modélisation :

- Merise

- UML



- Annuaires d'entreprise :

-LDAP, Active Directory



Mes compétences :

Informatique

JAVA