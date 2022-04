Guillaume FOUTRY

Spécialiste du digital basé à San Francisco, j'ai plus de 5 ans d'expérience dans les domaines du marketing en ligne et développement de produit web. Je suis actuellement Business Development Manager US at Adictiz, en charge de la promotion de l'Adictiz Box aux Etats-Unis.



L'Adictiz Box est une plateforme de gamification qui laisse les annonceurs créer pour leur marque un jeu customisé en quelques clics et de le diffuser sur les réseaux sociaux, le mobile ou le Web. Cet outil simple à utiliser permet aux marketers d'atteindre des objectifs tels que l'accroissement de notoriété pour leur marque, le recrutement de nouveaux utilisateurs/clients ou bien encore le renforcement de la fidélisation client.









