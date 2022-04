Guillaume FRANÇOISE

Diplomé de L'ESITC Caen,

Réalisation du projet de fin d'études au sein de CMEG, à Elbeuf sur le chantier du Collège Nelson Mandela.

Sujet du PFE : développer un nouvel outil de communication entre les intervenants d'un chantier tout corps d'états.

Mission annexe : responsable du lot sol souple : planification, coordination, et contrôle qualité.



Conducteur de travaux tout corps d'états jusqu'à réception du chantier du collège Nelson Mandela (4mois).

Mission : Organiser la lever les réserves, résoudre les problèmes décelés lors de l'exploitation du bâtiment.



Ingénieur étude de prix tout corps d'états.

Mission : Métrer et chiffrer les appels d'offres, assurer la passation des études remportées, consulter et sélectionner les sous-traitants.



Mes compétences :

Conduite Projet

Étude de prix