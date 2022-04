Guillaume FRATCZAK

Diplômé de l'école IMERIR (Institut Méditerranéen d’Etudes et de Recherches en Informatique et Robotique), école d’ingénierie informatique, située à Perpignan.

Diplôme de Chef de projet en informatique et robotique, mention "Très bien", niveau 1 (Bac +5).

Cursus suivi en alternance (2 ans au sein de la société Afsol SAS en tant que développeur).



Petit historique de mon cursus:



Après une très courte carrière d’infographiste (Toulouse, Londres), j’ai décidé de mettre à profit mon DUT informatique pour reprendre des études orientées ingénierie informatique.

J'avais alors acquis des compétences en programmation (programmation objet, C/C++, mathématiques appliquées à l’image, algorithmes d'affichage 3D).

L'école IMERIR m'a permis d'intégrer de nouvelles connaissances en programmation objet (Java, C++) ainsi qu'en management de projet. Ce cursus, réalisé en alternance, m'a donné l'occasion de commencer à mettre en pratique mes connaissances qui étaient restées jusque là théoriques.



- Compétences :

Langages de programmation : C/C++, Java.

Modélisation UML.

Certifié Java OCPJP (Oracle Certified Professional Java Programmer) Score 88 %.

Anglais 945 au TOEIC (quelques mois passés à Londres).

Mathématiques appliquées à l'imagerie numérique.

OpenGL[ES]



Mes compétences :

Java

C++

Conception UML

Développement web

Développement Android

C