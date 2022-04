Guillaume FRÉBOURG

Bonjour,

Je me suis reconverti après trois ans en banque en tant qu'opérateur de production.



Après une première expérience en industrie chimique (Rhodia) , j'ai intégré le brevet d'opérateur avec Exxon Mobil pendant six mois. J'ai choisi d'arrêter cette formation pour un poste en CDI. Dans cette nouvelle entreprise, j'exerce le métier d'opérateur extérieur mais également de consoliste.



Je cherche activement à retravailler en industrie continue 5x8

Je gère actuellement des procédés de fabrication en chimie fine fonctionnant en batch avec une forte

implication sur le terrain avec les tournées de sécurité et prises d'échantillons tout en contrôlant

depuis la console les paramètres de production.



-Tournée sécurité.

-Maintenance de premier niveau.

-Mise à disposition d'équipement pour maintenance.

-Arrêt d'installation.

-Respect des procédures pour une production de qualité en sécurité.

-Travail d'équipe pour coordonner les actions.





Mail : frebourg_guillaume@hotmail.fr

Tel : 06 15 16 97 84



Mes compétences :

Maintenance industrielle premier niveau

Tournée sécurité

Mise a disposition d'équipement