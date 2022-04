Filiale du Groupe Randstad France, créée il y a 15 ans, Expectra compte aujourd’hui 30 bureaux en France et plus de 300 consultants spécialisés. Ils conseillent et accompagnent les entreprises et les candidats dans la recherche de solutions adaptées à leurs situations.



Leader français du recrutement spécialisé, Expectra recrute à tous les niveaux d’expérience, du jeune diplômé au cadre dirigeant.



Expectra offre une expertise globale à travers ses divisions spécialisées : Ingénierie et Industrie, Comptabilité et Finance, Informatique et Télécoms, Ressources Humaines et Juridique, Commercial et Marketing, Banque et Assurance, Supply Chain, Assistanat, Audit, Conseil & Expertise, Digital, Communication, Immobilier, BTP, Construction, Luxe.



Nous proposons aux entreprises des solutions en matière de recrutement spécialisé, s'appuyant sur notre expertise, une méthodologie agile et éprouvée et les meilleurs outils du marché.



Je suis Chargée de recherche sur la filière Ingénierie & Technologies Industrielles au sein de l'agence de Bordeaux, qui intervient sur la région Nouvelle Aquitaine. Si vous êtes à l'écoute du marché ou en recherche d'emploi vous pouvez me contacter via Viadeo ou via l’adresse email suivante claire.dubreuilh@expectra.fr.



N’hésitez pas à nous contacter, ou retrouvez-nous sur :



www.expectra.fr

www.leblogexpectra.fr

@expectra_emploi