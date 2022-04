Guillaume FREDERIC

Compétences informatiques :

- Bonne maitrise de la suite Office

- Infographie 2D : Bonne maitrise de la suite Adobe ( Photoshop, Illustrator et InDesign)

- Infographie 3D : Bonne maitrise du logiciel AUtodesk 3ds Max 2010/2011, connaissance sur Maya, SoftImage.

- Programmation : Java/Java3D , Cobol, C/C++, PHP mySQL, HTML, CSS, XML, Oracle.



Grâce à mes diplômes, j'ai pu concevoir, observer et réaliser des projets multimédias complet. Interface et programmation.

Spécialités



Infographie 3D ( Architecture, Objet de Design etc....)



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

Adobe InDesign CS5

Adobe Premiere

Microsoft Office